Perché Giorgia Meloni… Teresa Mannino il monologo sulla premier e piovono commenti

Teresa Mannino sbeffeggia Giorgia Meloni sulla Global Sumud Flotilla. Con ironia e intelligenza la comica siciliana, volto storico di Zelig, tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha contestato le parole della premier sull’iniziativa umanitaria internazionale. Lo ha fatto proponendo un monologo paradossale che mette in luce l’inadeguatezza del discorso della Presidente del Consiglio, menzionando anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Teresa Mannino si è presentata con il suo consueto stile, scusandosi ironicamente per essere “impresentabile”, prima di dare inizio al monologo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it