Perché è saltata la votazione nel Consiglio comunale di Milano sulla vendita dello stadio di San Siro

La prima seduta del Consiglio comunale di Milano sulla delibera per la vendita della Gfu di San Siro si è conclusa con un nulla di fatto. Diverse Commissioni non sono riuscite a esaminare in tempo i documenti e molti consiglieri hanno depositato emendamenti che dovranno essere discussi. Il 29 settembre si torna in aula "a oltranza" per arrivare a una votazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it