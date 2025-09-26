Perché è impossibile Garlasco l’avvocato Lovati parla dopo le perquisizioni in casa Sempio

Le indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, hanno vissuto oggi una nuova svolta, con operazioni che potrebbero segnare un passaggio decisivo nella lunga e complessa vicenda giudiziaria. All’alba, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato perquisizioni in diverse abitazioni legate a figure che, a vario titolo, furono coinvolte nelle indagini originarie. Tra i luoghi controllati figurano le case dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, dei genitori e degli zii di Andrea Sempio – attuale principale indagato – e di due ex carabinieri in servizio nel 2017. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it