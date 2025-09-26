Diella sarà un perfetto burocrate ma non funzionerà. Il suo output, impeccabile nella forma, nasconde infatti una profonda povertà di esperienza. 🔗 Leggi su Wired.it

Perché Diella, la ministra AI anti-corruzione del governo albanese, fallirà al primo ostacolo. E perché questo ci insegnerà molto