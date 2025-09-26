Perché Diella la ministra AI anti-corruzione del governo albanese fallirà al primo ostacolo E perché questo ci insegnerà molto
Diella sarà un perfetto burocrate ma non funzionerà. Il suo output, impeccabile nella forma, nasconde infatti una profonda povertà di esperienza. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: perch - diella
?Diella (Tribunale di Foggia) contro la riforma Nordio: “Stravolge la magistratura, spiegheremo ai cittadini perché è negativa” - facebook.com Vai su Facebook
Diella (Tribunale di #Foggia) contro la riforma #Nordio: “Stravolge la magistratura, spiegheremo ai cittadini perché è negativa” - X Vai su X
Ecco Diella, la prima ministra “robot” al mondo: l’Albania sceglie un’IA per gestire gli appalti pubblici - Potrebbe sembrare assurdo, ma nel nuovo governo albanese, il quarto guidato da Edi Rama, è stato “ingaggiato” un ministro completamente digitale. Lo riporta fanpage.it