"In bocca al lupo Matteo, siamo tutti con te, anche in mezzo al Mediterraneo". A lanciare il messaggio rivolto a Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alle regionali di domenica e lunedì prossimi, è stato il deputato Dem Arturo Scotto che si trova a bordo di una delle imbarcazioni che compongono la Global Sumud Flotilla; con lui anche le Europarlamentari Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi. Il comizio di chiusura della campagna elettorale di Matteo Ricci ieri sera in piazza Roma, prima della giornata in treno di oggi da sud a nord delle Marche, è iniziato con il messaggio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, poi è stata la volta della presidente della Sardegna Alessandra Todde: "Da noi tutto è cominciato così un anno e mezzo fa, la dimostrazione che un centrosinistra unito può vincere perché la destra non vince sempre" ha detto l’ex ministra 5 Stelle seguita sul palco dalla collega presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per Ricci i Modena City Ramblers e i messaggi dalla Flotilla