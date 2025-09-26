Per Ricci i Modena City Ramblers e i messaggi dalla Flotilla
"In bocca al lupo Matteo, siamo tutti con te, anche in mezzo al Mediterraneo". A lanciare il messaggio rivolto a Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alle regionali di domenica e lunedì prossimi, è stato il deputato Dem Arturo Scotto che si trova a bordo di una delle imbarcazioni che compongono la Global Sumud Flotilla; con lui anche le Europarlamentari Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi. Il comizio di chiusura della campagna elettorale di Matteo Ricci ieri sera in piazza Roma, prima della giornata in treno di oggi da sud a nord delle Marche, è iniziato con il messaggio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, poi è stata la volta della presidente della Sardegna Alessandra Todde: "Da noi tutto è cominciato così un anno e mezzo fa, la dimostrazione che un centrosinistra unito può vincere perché la destra non vince sempre" ha detto l’ex ministra 5 Stelle seguita sul palco dalla collega presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ricci - modena
Proietti, Todde e i Modena City Ramblers: Matteo Ricci sceglie Ancona per chiudere la campagna elettorale
+++COMUNICATO STAMPA +++ Ricci, giovedì ad Ancona si chiude la campagna elettorale con Proietti, Todde e Modena City Ramblers Appuntamento in Piazza Roma, ore 19:00 Si terrà ad Ancona, in piazza Roma, giovedì 25 settembre, alle 19:00, la chiusu - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Salis, la sindaca di Genova che gira l’Italia. Prima nelle Marche con Ricci, oggi con Bonacini e De Caro a Modena - X Vai su X
Per Ricci i Modena City Ramblers e i messaggi dalla Flotilla - "In bocca al lupo Matteo, siamo tutti con te, anche in mezzo al Mediterraneo". msn.com scrive
Marche: Ricci chiude giovedì ad Ancona con Proietti, Todde e Modena City Ramblers - Si terrà ad Ancona, in piazza Roma, giovedì 25 settembre, alle 19, la chiusura della campagna elettorale dell'Alleanza ... iltempo.it scrive