Per prevenire la violenza dobbiamo partire dall’educazione fin da piccoli
Si rafforza l’offerta formativa del Tavolo “Prevenire e Promuovere” rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Padova e provincia. Grazie al contributo di 15mila euro da parte di BCC Veneta, Fondazione Giulia Cecchettin ETS potrà garantire 20 percorsi educativi aggiuntivi sul tema delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: prevenire - violenza
Gragnano: educazione, arte e sostegno per prevenire e superare la violenza di genere
Prevenire la violenza sulle donne: in Repubblica Ceca l’approccio innovativo
Nuove indicazioni nazionali, educazione emozionale e gentilezza per prevenire la violenza di genere. Valditara: “Avviare a scuola un lavoro educativo di prevenzione”
Attivi tra Varese e Como 4 CUAV, Centro per Uomini Autori di Violenza. Obiettivo di ATS: prevenire e bloccare - facebook.com Vai su Facebook
Violenza di genere, comprendere, agire, prevenire: in cattedra Gino Cecchettin https://ift.tt/Xj6Hq32 https://ift.tt/XYsPJ7W - X Vai su X
«Per prevenire la violenza, dobbiamo partire dall’educazione, fin da piccoli» - Lo ha dichiarato oggi 26 settembre a Padova Gino Cecchettin in occasione della presentazione del progetto “Prevenire e Promuovere” rivolto alle scolaresche contro la violenza sulle donne ... Riporta padovaoggi.it
Violenza di genere, comprendere, agire, prevenire: in cattedra Gino Cecchettin - Oggi 13 settembre nell'aula magna dell'Università di Padova si è svolto un interessante convegno a cui hanno preso parte le scolaresche, ma anche cittadini. Come scrive padovaoggi.it