Per prevenire la violenza dobbiamo partire dall’educazione fin da piccoli

Padovaoggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rafforza l’offerta formativa del Tavolo “Prevenire e Promuovere” rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Padova e provincia. Grazie al contributo di 15mila euro da parte di BCC Veneta, Fondazione Giulia Cecchettin ETS potrà garantire 20 percorsi educativi aggiuntivi sul tema delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prevenire - violenza

Gragnano: educazione, arte e sostegno per prevenire e superare la violenza di genere

Prevenire la violenza sulle donne: in Repubblica Ceca l’approccio innovativo

Nuove indicazioni nazionali, educazione emozionale e gentilezza per prevenire la violenza di genere. Valditara: “Avviare a scuola un lavoro educativo di prevenzione”

prevenire violenza dobbiamo partire«Per prevenire la violenza, dobbiamo partire dall’educazione, fin da piccoli» - Lo ha dichiarato oggi 26 settembre a Padova Gino Cecchettin in occasione della presentazione del progetto “Prevenire e Promuovere” rivolto alle scolaresche contro la violenza sulle donne ... Riporta padovaoggi.it

Violenza di genere, comprendere, agire, prevenire: in cattedra Gino Cecchettin - Oggi 13 settembre nell'aula magna dell'Università di Padova si è svolto un interessante convegno a cui hanno preso parte le scolaresche, ma anche cittadini. Come scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenire Violenza Dobbiamo Partire