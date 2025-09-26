Per la sicurezza sul lavoro non bastano i controlli si deve puntare sulla prevenzione | parla la segretaria Flepar Cignarelli
Il governo sta lavorando a un decreto sulla sicurezza sul lavoro. Tiziana Cignarelli, segretaria generale della Flepar, da quel poco che è emerso finora ritiene siano misure sufficienti? “Non è emerso molto nei dettagli, bisogna anche vedere come vengono fatte concretamente certe operazioni. In linea teorica il principio di ridurre i premi assicurativi per chi investe in sicurezza ci vede favorevoli perché noi come Flepar ci battiamo da tanto tempo su questi temi, già nel 2014 avevamo fatto una proposta pubblica proprio in questo senso. Quello che speriamo emerga dal testo è che ci sia un collegamento con la prevenzione operativa, non solo controlli su carta o adempimenti burocratici che non sono garanzia di lavoro sicuro, perché bisogna vedere come concretamente lavorano in quell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro
Sicurezza sul lavoro, imperativo agire
Sicurezza sul lavoro | Non rispetta la scadenza delle visite mediche, multa di 3mila euro alla titolare di un'attività
Lavoro, a Napoli riflettori accesi sulla cultura della sicurezza
Telesveva. . In Puglia sono 38 i morti sul lavoro tra gennaio e luglio 2025, numeri peggiori rispetto al 2024: i dati Inail #puglia #morti #lavoro #inail #sicurezza #attualità - facebook.com Vai su Facebook
#Infortunio sul lavoro senza dispositivo di sicurezza: paga il datore che non vigila - https://laleggepertutti.it/745896_infortunio-sul-lavoro-senza-dispositivo-di-sicurezza-paga-il-datore-che-non-vigila… - #DispositiviDiSicurezza #Lavoratore - X Vai su X
“Per la sicurezza sul lavoro non bastano i controlli, si deve puntare sulla prevenzione”: parla la segretaria Flepar, Cignarelli - Sicurezza sul lavoro, parla la segretaria della Flepar, Tiziana Cignarelli: "Puntare anche su tecnologia e intelligenza artificiale". Scrive lanotiziagiornale.it
Decreto sicurezza sul lavoro 2025: formazione, controlli e incentivi alle imprese - Il nuovo decreto sicurezza 2025 introduce formazione in presenza, badge digitali, controlli tracciabili, aggiornamenti sullo stress lavoro- Riporta edilizia.com