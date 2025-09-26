Per la sicurezza sul lavoro non bastano i controlli si deve puntare sulla prevenzione | parla la segretaria Flepar Cignarelli

Il governo sta lavorando a un decreto sulla sicurezza sul lavoro. Tiziana Cignarelli, segretaria generale della Flepar, da quel poco che è emerso finora ritiene siano misure sufficienti? “Non è emerso molto nei dettagli, bisogna anche vedere come vengono fatte concretamente certe operazioni. In linea teorica il principio di ridurre i premi assicurativi per chi investe in sicurezza ci vede favorevoli perché noi come Flepar ci battiamo da tanto tempo su questi temi, già nel 2014 avevamo fatto una proposta pubblica proprio in questo senso. Quello che speriamo emerga dal testo è che ci sia un collegamento con la prevenzione operativa, non solo controlli su carta o adempimenti burocratici che non sono garanzia di lavoro sicuro, perché bisogna vedere come concretamente lavorano in quell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

