Per la Primavera Estate 2026 Roberto Cavalli – sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi – presenta una collezione interamente dedicata all’oro e alla sua potenza simbolica

Per la PrimaveraEstate 2026, Roberto Cavalli – sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi – presenta una collezione interamente dedicata all’oro e alla sua potenza simbolica. La sfilata si apre su una passerella circolare dorata, illuminata da riflettori caldi che mettono in risalto superfici ricche e cangianti. Froissé, plissé, devoré e pizzi metallici compongono silhouette fluide, leggere e insieme strutturate, ispirate a icone come Elizabeth Taylor in Cleopatra e Jane Birkin. Il serpente, simbolo ricorrente del brand, si avvolge attorno a tacchi, borse e piccoli flaconi di profumo: Serpentine, la nuova fragranza della maison, trasformata in gioiello da portare al collo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per la Primavera/Estate 2026, Roberto Cavalli – sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi – presenta una collezione interamente dedicata all’oro e alla sua potenza simbolica.

