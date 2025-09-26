People Mover di nuovo fermo | ecco quando sarà sospeso il servizio

Bologna, 26 settembre 2025 –  Ancora disagi per i viaggiatori del People Mover, che da martedì 30 settembre fino all’11 ottobre sarà sospeso. Per il servizio su monorotaia, infatti, è previsto un intervento di manutenzione programmata “volta a garantire la qualità del servizio”, per questo sarà fuori uso per più di dieci giorni. In alternativa, i passeggeri potranno usufruire dei bus-navetta che saranno attivati in sua sostituzione.  Il People Mover tornerà operativo domenica 12 ottobre a partire dalle 5,40.  Ad annunciarlo è Marconi Express, che spiega anche le specifiche dell’intervento, che prevede il ripristino della “ resina sulla via di corsa e saranno eseguite altre lavorazioni minori – fanno sapere -, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

