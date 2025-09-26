Penta | Ho voglia di rivincita

Tra le Superstar WWE, Penta ha gli occhi puntati sull’Intercontinental Championship e sta chiedendo a gran voce un’importante rivincita a WrestleMania 42 contro l’attuale detentore del titolo, il suo ex rivale Dominik Mysterio. Parlando al podcast In the Kliq, Penta ha discusso le sue ambizioni per la prossima edizione di WrestleMania, rendendo chiaro che vincere il suo primo titolo singolo in WWE è la sua priorità assoluta. “A WrestleMania 42 sono pronto a conquistare tutto”, ha dichiarato. “A conquistare forse il mio primo titolo, o. ho molte opzioni per il prossimo evento di WrestleMania. Ma ora sono concentrato sul Campionato Intercontinentale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

