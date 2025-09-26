Pensioni scuola 2026 | al via le domande per docenti ATA e dirigenti 7 le istanze disponibili
Da oggi 26 settembre al via le domande di pensionamento per il personale scolastico. Le domande, che avranno effetto da settembre 2026, si presentano su Polis Istanze online. La scadenza è fissata al 21 ottobre per il personale docente, ATA ed educativo, al 28 febbraio per i dirigenti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
