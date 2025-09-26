Pensioni professori e Ata domande entro il 21 ottobre 2025 | dalla vecchiaia all' Ape sociale tutte le opzioni e i requisiti

Pensioni. C'è tempo fino al 21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensioni professori e Ata, domande entro il 21 ottobre 2025: dalla vecchiaia all'Ape sociale, tutte le opzioni e i requisiti

In questa notizia si parla di: pensioni - professori

Pensioni professori e Ata, domande entro il 21 ottobre 2025: dalla vecchiaia all'Ape sociale, tutte le opzioni

Pensioni professori e Ata, domande entro il 21 ottobre 2025: dalla vecchiaia all'Ape sociale, tutte le opzioni e i requisiti - C'è tempo fino al 21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della ... Lo riporta ilmessaggero.it

Pensioni professori e Ata, domande entro il 21 ottobre 2025: dalla vecchiaia all'Ape sociale, tutte le opzioni - C'è tempo fino al 21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della ... msn.com scrive