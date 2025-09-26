Pensioni ottobre 2025 | calendario dei pagamenti conguagli Irpef e trattenute

Roma, 25 ottobre 2025 – In arrivo il primo appuntamento autunnale per i pensionati; un appuntamento che, per milioni di italiani, si traduce nella domanda più pratica: “Quando e quanti soldi troverò sul conto?”. Se il mese di ottobre non segnerà cambiamenti in positivo per le pensioni ( nessuna rivalutazione sarà applicata ), le modalità restano sostanzialmente invariate con il calendario dei pagamenti già predefinito. L’attenzione, però, è tutta sui conguagli Irpef che entrano in gioco questo mese, con possibili rimborsi o trattenute a seconda della situazione fiscale del singolo pensionato. Sommario Quando arrivano le pensioni di ottobre: il calendario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pensioni ottobre 2025: calendario dei pagamenti, conguagli Irpef e trattenute

