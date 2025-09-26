Pensioni 2026 l’editoriale | ma perchè non si può fare una vera riforma?
Ogni anno ci si ritrova a settembre sperando in qualche novità in ambito previdenziale inserita nella Legge di Bilancio da approvare entro la fine dell’anno. Questa Legge di Bilancio sarà la penultima del Governo Meloni e pertanto poiché un massiccio intervento sulla previdenza era stato promesso entro il termine della legislatura ci si aspetta almeno qualcosa di propedeutico da attualizzare e concretizzare, si spera, il prossimo anno. Saranno probabilmente effettuati alcuni interventi sull’anticipo pensionistico in particolare sulla Quota 103 che andrà in scadenza il 31 dicembre 2025 sostituita, forse, da Quota 41 flessibile con penalizzazione annua del 2% a decrescere dai 67 anni e forse leggermente migliorata Opzione Donna che è stata annientata da paletti troppo stringenti mentre non dovrebbero esserci novità per l’Ape Sociale che sarà probabilmente rinnovata con le attuali condizioni almeno fino al 2028. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
