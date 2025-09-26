Pennelli e maccheroni | Vinella riporta De Nittis a Napoli
Un appuntamento che intreccia pittura e buona tavola accenderà l’autunno culturale napoletano: “A tavola con De Nittis”, il nuovo libro di Nino Vinella, approderà nella città vesuviana il 4 ottobre, riportando tra vicoli e musei il ricordo conviviale del maestro barlettano. Il ritorno di De Nittis all’ombra del Vesuvio Per Giuseppe De Nittis la capitale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: pennelli - maccheroni
