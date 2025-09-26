Pellegrini Roma gol nel derby e addio ai giallorossi? Il futuro può essere rossonero le ultime

Pellegrini Roma, gol nel derby e addio ai giallorossi? Il futuro può essere rossonero, le ultimissime di mercato Il derby di Roma ha regalato un’emozione che resterà impressa nella memoria dei tifosi giallorossi. Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 e capitano della Roma, ha salutato l’Olimpico con un gol indimenticabile contro la Lazio. Un gesto tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pellegrini roma gol derbyIl gol non basta: Gasp rilancia Pellegrini, ma a gennaio lascerà la Roma - I giallorossi si godono la rete di Lorenzo e la vittoria nel derby, però non cambiano idea: il suo contratto non verrà rinnovato ... Riporta gazzetta.it

Mercato Milan, spunta la suggestione Pellegrini a gennaio? La Roma ha già deciso nonostante il derby. Ultimissime - Mercato Milan, a gennaio i rossoneri potrebbero piombare nuovamente su Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto a giugno del 2026 Il suo canto del cigno non poteva essere che un’emozione così fort ... Secondo milannews24.com

