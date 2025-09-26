Umore ottimo in casa Roma nell’avvicinamento alla gara contro il Verona, prossimo avversario in una settimana che ha regalato soddisfazioni importanti. Prima il vitale successo nel derby con la Lazio, poi l’esordio vincente sul campo del Nizza in ambito europeo, due gioie che portano la firma indelebile di Lorenzo Pellegrini: di gran lunga l’uomo meno atteso, viste le vicende di mercato e l’infortunio che lo ha accompagnato per tutta l’estate, ma decisivo prima col gol contro i biancocelesti e poi con l’assist per Ndicka che ha aperto le marcature in Francia. Quest’ultimo è valso un record non indifferente al numero 7 giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pellegrini decisivo, è secondo per assist nella storia della Roma: davanti c’è Totti