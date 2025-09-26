Pelle in inverno 5 consigli per una cura perfetta
Con il cambio di stagione, con l'arrivo dei primi freddi autunnali e invernali, il corpo richiede maggiore protezione e cura a partire dalla pelle. Quest'ultima patisce negativamente il naturale abbassamento delle temperature, l'azione della pioggia e del vento, ma anche gli sbalzi di temperatura dati dall'accensione dei riscaldamenti domestici. La cute così appare più opaca, spenta, ma anche più fragile, secca, con un livello di idratazione inferiore e una minore tonicità. Per preservarne il benessere è fondamentale prendersene cura in modo attento e mirato. Pelle e freddo, come appare. Con l'abbassamento delle temperature e il cambio di stagione, il nostro organismo cambia strategia e si adopera perché il sangue raggiunga gli organi interni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pelle - inverno
Yadim make-up artist Valentino Beauty: «Per il prossimo autunno inverno l'estetica “nostalgia cool” si traduce in pelle fresca, naturale, sobria, rugiadosa e luminosa. E blush e rossetto alla Guy Bourdin»
Chiodo di pelle 2025: il modello che tutti vorranno quest’inverno
L’inverno non è gentile con la nostra pelle, ecco perché dobbiamo essere noi a prendercene cura. Freddo, vento, sbalzi termici e la scarsa umidità dovuta al riscaldamento degli ambienti interni la rendono particolarmente secca e soggetta a rossori, a leggere - facebook.com Vai su Facebook
Pelle, come prendersene cura in inverno: 5 consigli per averla tonica e liscia - Pelle elastica e idratata anche durante la stagione più fredda, i 5 consigli per proteggere la cute e contrastare l'azione negativa data dal cambio di stagione ... ilgiornale.it scrive
Consigli per prendersi cura della tua pelle in inverno - L’inverno porta con sé paesaggi meravigliosi, momenti accoglienti davanti al camino e una moda incredibile. greenme.it scrive