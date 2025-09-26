Pelle di orso trovata nel parco gli animalisti | Un macabro avvertimento
“Nei prossimi giorni presenteremo un esposto alla procura di Trento perché questo ritrovamento potrebbe essere un macabro avvertimento”. È questo l’annuncio di AIDAA, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, in merito al ritrovamento della pelle dell’orso trovata all’interno di un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
“C’è la pelle di un orso al parco giochi”: l’allarme degli operai
“C’è la pelle di un orso al parco giochi”: l’allarme degli operai
Fondo, pelle di un giovane orso trovata in un parco giochi - Ad accorgersi della cosa un gruppo di operai addetti alla manutenzione del verde, che ... Da rainews.it
Fondo, al parco giochi trovata la pelle di un giovane orso: indagini - Gli agenti della forestale hanno recuperato i resti e prelevato i campioni biologici per l’analisi genetica. Riporta giornaletrentino.it