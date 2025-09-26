Pelle di orso trovata nel parco gli animalisti | Un macabro avvertimento

Trentotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nei prossimi giorni presenteremo un esposto alla procura di Trento perché questo ritrovamento potrebbe essere un macabro avvertimento”. È questo l’annuncio di AIDAA, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, in merito al ritrovamento della pelle dell’orso trovata all’interno di un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

