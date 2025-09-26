Pelle di cucciolo d'orso trovata in un parco giochi in Trentino | Un delinquente lo ha ucciso e scuoiato

In un parco giochi di Fondo, in Val di Non, è stata rinvenuta la pelle di un cucciolo di orso abbandonata tra le giostre. L’Enpa Trentino denuncia il atto crudele e intimidatorio, e la presidente della sezione attraverso Fanpage.it chiede alle istituzioni e alle forze dell'ordine azioni urgenti contro l’escalation di violenza nei confronti degli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cucciolo di orso ucciso e scuoiato da bracconieri in Trentino: la pelle lasciata in un parco giochi

