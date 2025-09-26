Pelle a tendenza acneica? Il detergente in formato scorta è la soluzione delicata ma dalla massima efficacia

Chi ne ha sofferto o si trova ogni giorno a farci i conti lo sa bene, la pelle a tendenza acneica può essere un vero problema se non si sa come trattarla nel modo corretto. Il motivo? L'estrema delicatezza di questa tipologia di cute, già irritata e infiammata dall'acne e quindi che necessita di attenzioni mirate e di un trattamento che sappia come prendersene cura del modo corretto. Prodotti come il detergente Aknet di BioNike, un trattamento mirato per la cura della pelle a tendenza acneica e seborroica, che agisce in modo delicato sulla cute, rimuovendo ogni traccia di impurità senza irritare il viso.

Solare, dolce, goloso... per pelle e capelli: il banana beauty trend è la tendenza beauty dell’estate 2025. E il frutto conquista i brand

