Pedullà avverte | Chivu non è in discussione ma deve migliorare questa cosa

Pedullà avverte l’Inter e Chivu. L’esperto di mercato ha parlato del momento nerazzurro e di cosa manca nell’ambiente. Le sue parole. Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato il momento dell’ Inter di Cristian Chivu, soffermandosi sulle sfide che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane. IL MOMENTO DELL’INTER – «Cagliari-Inter ci dirà qualcosa di fondamentale per i nerazzurri, che devono vincere le prossime tre per tranquillizzare Chivu. È una squadra forte, l’allenatore deve metterci un’impronta magari nella fase difensiva che secondo me non è perfetta: hai l’organico per andare alla prossima sosta con tanti sorrisi in più». 🔗 Leggi su Internews24.com

