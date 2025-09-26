Pediatra Rabbone | Con Aid risultati eccezionali in controllo diabete 1

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - "Già da subito" il piccolo paziente "e la famiglia si affidano: abbiamo il 100% dell'accettazione. In termini di compenso metabolico otteniamo dei risultati eccezionali, quasi quanto non avere il diabete". Il sistema può "rendere la vita dei pazienti migliore, soprattutto dei bambini, e migliora anche quella di tutto il nucleo familiare". Così Ivana Rabbone, direttrice Struttura complessa di pediatria (Scdu) ospedale Maggiore della Carità di Novara e referente regionale Rete diabetologica pediatrica piemontese, ha raccontato oggi a Roma, all'incontro 'Moving borders in diabetes care: la tecnologia che modella il cambiamento', i risultati ottenuti nel centro che dirige, "uno dei pochi che ha utilizzato da subito" i sistemi innovativi Aid - Automated insulin delivery. 🔗 Leggi su Iltempo.it

