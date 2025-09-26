Peccato niente Apocalisse

Lanotiziagiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stampa e i politici europei continuano a lanciare allarmi su una ipotetica “invasione russa”, per ultimo l’allarme di un “quasi sconfinamento” di aerei russi nei cieli americani. È ora di finirla, è una cosa da irresponsabili. Aldo Luini via email Gentile lettore, gli onesti giornali del democratico Occidente non sanno più cosa inventare per suscitare l’isteria collettiva e farci credere che i russi ci invaderanno. Dopo i droni misteriosi che ci minacciano da tutte le parti e s’infilano perfino nelle toilette di tutti gli aeroporti d’Europa, peggio della zanzara tigre e del granchio blu, ci aspettavamo il primo avvistamento dei cosacchi a cavallo sull’orizzonte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

