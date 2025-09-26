PEC piena notifica nulla | La Cassazione cambia le regole del gioco

Cassazione, svolta sulla PEC: casella piena e notifica senza valore. Con l’ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha introdotto un principio destinato a far discutere e a incidere profondamente nella prassi delle notifiche digitali: la notifica via PEC non è valida se la casella del destinatario è piena. Tutto nasce dalla vicenda di un architetto, sanzionato con 150 giorni di sospensione dall’Ordine professionale. L’atto di contestazione era stato inviato a mezzo PEC, ma il destinatario non lo ha mai ricevuto perché la casella era satura. La Suprema Corte ha chiarito che la notifica non si è perfezionata giuridicamente, come se l’atto non fosse mai stato inviato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it