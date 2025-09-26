Peacemaker svelati il cameo shock da Superman e il segreto sulla realtà alternativa della serie DCU

Nel corso del sesto episodio di questa entusiasmante seconda stagione, uno dei personaggi principali di Superman ha fatto il suo ritorno L'ultimo episodio di Peacemaker, intitolato "Ignorance Is Chris", si apre con Chris Smith che si gode la sua nuova vita (e la sua nuova fama) nella realtà alternativa. Nel frattempo, nel DCU, Emilia Harcourt, Leota Adebayo, John Economos e Vigilante capiscono come usare il QUC per passare da una dimensione all'altra. Mentre esplorano la casa della famiglia di Chris, Rick Flag Sr. decide di recarsi a Belle Reve per parlare con un prigioniero che potrebbe aiutarlo a trovare Peacemaker e il personaggio in questione torna direttamente da dove lo avevamo lasciato nel Superman di James Gunn. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

