Peacemaker svelati il cameo shock da Superman e il segreto sulla realtà alternativa della serie DCU
Nel corso del sesto episodio di questa entusiasmante seconda stagione, uno dei personaggi principali di Superman ha fatto il suo ritorno L'ultimo episodio di Peacemaker, intitolato "Ignorance Is Chris", si apre con Chris Smith che si gode la sua nuova vita (e la sua nuova fama) nella realtà alternativa. Nel frattempo, nel DCU, Emilia Harcourt, Leota Adebayo, John Economos e Vigilante capiscono come usare il QUC per passare da una dimensione all'altra. Mentre esplorano la casa della famiglia di Chris, Rick Flag Sr. decide di recarsi a Belle Reve per parlare con un prigioniero che potrebbe aiutarlo a trovare Peacemaker e il personaggio in questione torna direttamente da dove lo avevamo lasciato nel Superman di James Gunn. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: peacemaker - svelati
Peacemaker stagione 2: nuovi poster svelati da james gunn
James Gunn ha affermato che una scena del sesto episodio della seconda stagione di Peacemaker lo fa piangere ogni volta - facebook.com Vai su Facebook
Peacemaker: John Cena non era la prima scelta di James Gunn, il regista voleva una star del MCU - X Vai su X