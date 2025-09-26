Peacemaker – Stagione | la scena del cameo di Lex Luthor è online!
L’episodio 6 di Peacemaker ha visto la partecipazione a sorpresa di Nicholas Hoult, protagonista di Superman, nel ruolo di Lex Luthor ( si può vedere qui la scena ). Imprigionato a Belle Reve per 265 anni dopo aver quasi distrutto Metropolis, Lex usa un bastone dopo essere stato aggredito da Krypo, il supercane. Rick Flag Sr. ha però bisogno del suo aiuto per rintracciare la Quantum Unfolding Chamber di Chris Smith, ma in cambio Lex vuole la libertà. Rick non ne è così sicuro, ma è chiaro che hanno una visione del mondo simile. Quando il cattivo si siede, esprime sgomento per lo stato del mondo – il direttore dell’A. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
