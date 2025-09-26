Peacemaker – Stagione 2 | l’episodio 6 include un importante cameo e la verità sulla realtà alternativa

Peacemaker – Stagione 2: l’episodio 6 include un importante cameo e la verità sulla realtà alternativa L’ultimo episodio di Peacemaker, intitolato “ Ignorance Is Chris ”, si apre con Chris Smith ( John Cena ) che si gode la sua nuova vita (e la sua nuova fama) nella realtà alternativa. Nel frattempo, nella DCU, Emilia Harcourt, Leota Adebayo, John Economos e Vigilante capiscono come usare il QUC per passare da una dimensione all’altra. Mentre esplorano la casa della famiglia di Chris, Rick Flag Sr. decide di recarsi a Belle Reve per parlare con un prigioniero che potrebbe aiutarlo a trovare Peacemaker. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

