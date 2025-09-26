Peacemaker stagione 2 episodio 6 | spiegazione del colpo di scena nell’altro universo nazista di dc

La sesta puntata di Peacemaker stagione 2 si distingue come l’episodio più sconvolgente dell’intera stagione, portando a una svolta radicale nella percezione del protagonista Christopher Smith riguardo alla dimensione alternativa in cui si è trasferito. Dopo che la precedente puntata aveva mostrato Peacemaker chiudere la porta di questa realtà, il resto del gruppo ha deciso di seguirlo per riportarlo indietro. Questo episodio approfondisce le scoperte fatte dai personaggi in un nuovo universo, rivelando elementi che John Cena non era riuscito a cogliere in precedenza, e mette in discussione tutto ciò che credevano di sapere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

