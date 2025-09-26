Alla fine, alle due della notte scorsa, la direzione metropolitana del Partito democratico approva il documento che, con una serie di paletti, promuove la delibera della Giunta, da ieri in discussione in Consiglio comunale, sulla cessione dello stadio Meazza e dell’arena limitrofa a Milano e Inter. I voti favorevoli sono 70, i contrari 9 e gli astenuti 6. In totale 85 votanti sui 138 aventi diritto al voto. Eppure qualche peso massimo dem si dissocia, con sfumature diverse, dall’operazione San Siro fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Sala e condotta nell’ultimo mese dalla vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, esponente del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pd, ok alla delibera. Ma Majorino si sfila e la Tajani vota "no"