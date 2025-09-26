Pd casertano nel caos | tensioni interne accuse alla Camusso e liste che dividono

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico casertano attraversa una nuova fase di forte turbolenza politica e organizzativa, proprio alla vigilia di un passaggio cruciale come quello delle elezioni regionali. Invece di concentrarsi sulla costruzione di una squadra compatta e competitiva, il partito appare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casertano - caos

Strade allagate per la pioggia: caos e disagi nel casertano

pd casertano caos tensioniTensione nel Pd in vista della direzione nazionale. Gentiloni duro: “ancora manca l’alternativa al Governo Meloni” - Tensione nel Partito Democratico alla vigilia della direzione del partito di martedì ed a poche settimane dal voto nelle Marche, Calabria e Toscana. Lo riporta strettoweb.com

Regionali in Puglia, caos centrosinistra. Decaro: «Non sono indispensabile». Irritazione nel Pd e alta tensione: cosa succede ora? - O forse persino un antipasto di resa, dopo essere stato incoronato, e “ingabbiato”, nel ruolo di ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Casertano Caos Tensioni