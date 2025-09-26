Pay-tv pirata otto arresti | sequestrati server e pc

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pay-tv pirata, otto arresti tra la Sicilia, le città di Roma e Brescia e anche in paesi esteri. Al termine di una indagine coordinata dalla Procura Distrettuale del capoluogo etneo, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del capoluogo etneo nei confronti di otto persone, alcune delle quali residenti all’estero, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a Sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia, ed in altri paesi esteri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pay tv pirata otto arresti sequestrati server e pc

© Lapresse.it - Pay-tv pirata, otto arresti: sequestrati server e pc

In questa notizia si parla di: pirata - otto

Rita Granata, uccisa da un pirata della strada: confermata in appello la condanna ad otto anni

pay tv pirata ottoDecapitato il vertice del mercato illegale italiano delle pay-tv pirata - Inchiesta della Procura di Catania su un'associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi delle pay- Da ansa.it

pay tv pirata ottoPirati della pay-tv, sgominato vertice mercato illegale italiano - Il gruppo gestiva il 70% dello streaming per un giro di oltre 30 milioni di euro ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pay Tv Pirata Otto