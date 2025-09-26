Pay-tv pirata otto arresti | sequestrati server e pc

Pay-tv pirata, otto arresti tra la Sicilia, le città di Roma e Brescia e anche in paesi esteri. Al termine di una indagine coordinata dalla Procura Distrettuale del capoluogo etneo, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del capoluogo etneo nei confronti di otto persone, alcune delle quali residenti all’estero, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a Sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia, ed in altri paesi esteri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

