Pavia in piazza si svela ‘Planet’ | un’opera d’arte per ricordare quanto è bella la Terra
Pavia, 26 settembre 2025 – U n cilindro alto 2,40 metri e largo 40 con tela viva che abbraccia i colori, le trame e l’energia del nostro pianeta. Nella piazza del municipio da ieri si può ammirar e “Planet”, opera realizzata dall’artista pavese Laura Altobelli collocata dove fino allo scorso anno parcheggiavano un po’ disordinatamente le auto. “Abbiamo scelto un luogo sorvegliato – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Barbieri – per collocare un’opera d’arte dove prima non c’era nulla in modo che venga notata. E’ una sperimentazione, poi faremo un avviso per vedere se altri artisti vorranno esporre in altri luoghi le loro opere che saranno selezionate da esperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pavia - piazza
Pavia, in 400 in piazza con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla
Sabato 27 settembre 2025 torna a Pavia Giocanda, la grande festa del gioco che animerà il centro cittadino – da Borgo Ticino fino a piazza Leonardo da Vinci – con tantissime postazioni e attività organizzate da associazioni, gruppi e realtà del territorio. - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1° settembre 2025 sarà operativo il nuovo Presidio dei Centri per l’Impiego della Provincia di Pavia presso il Comune di Mede in Piazza Repubblica n.37 http://provincia.pv.it/it/news/apertura-del-nuovo-presidio-del-centro-per-limpiego-a-mede… - X Vai su X