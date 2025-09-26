Pavia, 26 settembre 2025 – U n cilindro alto 2,40 metri e largo 40 con tela viva che abbraccia i colori, le trame e l’energia del nostro pianeta. Nella piazza del municipio da ieri si può ammirar e “Planet”, opera realizzata dall’artista pavese Laura Altobelli collocata dove fino allo scorso anno parcheggiavano un po’ disordinatamente le auto. “Abbiamo scelto un luogo sorvegliato – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Barbieri – per collocare un’opera d’arte dove prima non c’era nulla in modo che venga notata. E’ una sperimentazione, poi faremo un avviso per vedere se altri artisti vorranno esporre in altri luoghi le loro opere che saranno selezionate da esperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, in piazza si svela ‘Planet’: un’opera d’arte per ricordare quanto è bella la Terra