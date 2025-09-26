Pavia il ponte di via Ludovico il Moro pronto il 14 dicembre
Pavia, 25 settembre 2025 – “Da 14 mes i siamo senza ponte, se non siete in grado di portare a termine l’intervento, fatevi da parte e stabilite ristori per i commercianti che da oltre un anno incassano meno”. Non le hanno mandate a dire i rappresentanti dei comitati di Città Giardino che ieri hanno incontrato l’amministrazione comunale. L’occasione è stata la convocazione di una commissione congiunta sul ponte di via Ludovico il Moro, incontro aperto agli interventi del pubblico. “Siamo andati ad Avellino dove il ponte si trova in officina – ha detto il responsabile unico del progetto, Adriano Sora -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
