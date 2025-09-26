Pavarotti 90 all’Arena di Verona anche Umberto Tozzi e Hauser

Cresce l’attesa per il concerto evento Pavarotti 90, all’Arena di Verona un parterre di grandi nomi, si aggiungono anche Umberto Tozzi e Hauser. Si avvicina martedì 30 settembre 2025, quando l’Arena di Verona ospiterà un grande evento internazionale dedicato al Maestro Luciano Pavarotti, in occasione dei 90 anni dalla sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Un appuntamento imperdibile per celebrare l’artista, l’uomo e il sogno di Luciano Pavarotti, attraverso le sue melodie, le testimonianze e le performance dei grandi talenti presenti sul palco. Ad arricchire il prestigioso parterre di ospiti si aggiunge il nome di Umberto Tozzi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

