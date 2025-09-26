Firenze, 26 settembre 2025 – Momenti di paura per i sanitari a bordo dell’ ambulanza della Misericordia di Campo di Marte che nella notte tra mercoledì e giovedì, durante un intervento su viale Malta, sono stati aggrediti da un 33enne di origini tunisine soccorso per delle ferite da arma da taglio sulla schiena. Tutto ha inizio quando all’una e mezzo circa arriva una chiamata ai centralini del 118 per un uomo accoltellato alla schiena tra viale Malta e via Ermolao Rubieri. Una volta sul posto, la vittima spiega di essere stato attaccato da un gruppo armato di coltelli e dopo vari rifiuti viene caricato sul mezzo medico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura sull’ambulanza, viene pugnalato alla schiena poi aggredisce i soccorritori