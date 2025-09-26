Paura sull’ambulanza viene pugnalato alla schiena poi aggredisce i soccorritori

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 settembre 2025 –  Momenti di paura per i sanitari a bordo dell’ ambulanza della Misericordia di Campo di Marte che nella notte tra mercoledì e giovedì, durante un intervento su viale Malta, sono stati aggrediti da un 33enne di origini tunisine soccorso per delle ferite da arma da taglio sulla schiena. Tutto ha inizio quando all’una e mezzo circa arriva una chiamata ai centralini del 118 per un uomo accoltellato alla schiena tra viale Malta e via Ermolao Rubieri. Una volta sul posto, la vittima spiega di essere stato attaccato da un gruppo armato di coltelli e dopo vari rifiuti viene caricato sul mezzo medico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

paura sull8217ambulanza viene pugnalato alla schiena poi aggredisce i soccorritori

© Lanazione.it - Paura sull’ambulanza, viene pugnalato alla schiena poi aggredisce i soccorritori

In questa notizia si parla di: paura - sull

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura

Dazi, stretta sull’intesa. Cresce la paura dello stallo

Tir carico di bombole in fiamme, paura sull'autostrada

Cerca Video su questo argomento: Paura Sull8217ambulanza Viene Pugnalato