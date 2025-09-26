Paura sull’ambulanza viene pugnalato alla schiena poi aggredisce i soccorritori
Firenze, 26 settembre 2025 – Momenti di paura per i sanitari a bordo dell’ ambulanza della Misericordia di Campo di Marte che nella notte tra mercoledì e giovedì, durante un intervento su viale Malta, sono stati aggrediti da un 33enne di origini tunisine soccorso per delle ferite da arma da taglio sulla schiena. Tutto ha inizio quando all’una e mezzo circa arriva una chiamata ai centralini del 118 per un uomo accoltellato alla schiena tra viale Malta e via Ermolao Rubieri. Una volta sul posto, la vittima spiega di essere stato attaccato da un gruppo armato di coltelli e dopo vari rifiuti viene caricato sul mezzo medico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: paura - sull
Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura
Dazi, stretta sull’intesa. Cresce la paura dello stallo
Tir carico di bombole in fiamme, paura sull'autostrada
Paura per una 14enne travolta sulle strisce pedonali Vai su Facebook
Paura sul lungotevere, moto si schianta sulla pensilina del bus: anziana ferita roma.repubblica.it/cronaca/2025/0… - X Vai su X