Paura per Alcaraz il numero 1 del mondo rischia lo stop a Tokyo
L’ombra dell’infortunio alla caviglia rimediato durante l’ ATP 500 di Tokyo getta un velo di incertezza sul suo immediato futuro agonistico, proprio nel momento di massima ascesa della sua carriera. Il forfait dall’allenamento di oggi, venerdì 26 settembre (il testo originale parlava di un venerdì 26 settembre, anche se la data attuale è diversa, manteniamo la coerenza con il testo fornito), riportato dal quotidiano spagnolo Marca, non fa che alimentare i timori sulla sua effettiva capacità di scendere in campo per il prossimo match. L’infortunio alla caviglia contro Baez. Il problema fisico è emerso nel corso del match di primo turno del torneo giapponese che vedeva opposto Alcaraz all’argentino Sebastián Báez. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: paura - alcaraz
Sinner ha paura di Alcaraz, stavolta lo ha ammesso: “Troppo bravo per me”
Alcaraz poteva diventare un wrestler, scelto il nome d’arte: “Avrebbe messo paura a tutti”
Subito in campo dopo il ritiro forzato dell’italiano a Cincinnati Ivan Ljubicic: "L’azzurro non ha paura di prendere decisioni Nessuno come lui e lo spagnolo. Io suo coach? Ci penserei». Sinner e Alcaraz, tempo di rivincita allo Us Open
PROBLEMI E VITTORIA Contro il dolore e la pioggia, Carlos Alcaraz ha superato l’ostacolo Baez conquistando il 2° turno dell’Atp 500 di Tokyo Paura per lo spagnolo durante il primo set, che si è accasciato a terra per un problema alla caviglia sinistra - facebook.com Vai su Facebook
#Alcaraz, dalla grande paura per l’infortunio alla vittoria contro Baez: cosa è successo a Tokyo - X Vai su X
ATP Tokyo, Alcaraz paura e sollievo: battuto Baez nonostante la caviglia - 1 del mondo supera il primo turno a Tokyo nonostante la grande paura nel primo set, per un problema alla caviglia che sembrava potesse comprometterne il match ... Da ubitennis.com
Alcaraz confessa: “Ho avuto paura dopo quel movimento della caviglia. È stata sfortuna” - Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Riporta ubitennis.com