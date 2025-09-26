Paura per Alcaraz il numero 1 del mondo rischia lo stop a Tokyo

Thesocialpost.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ombra dell’infortunio alla caviglia rimediato durante l’ ATP 500 di Tokyo getta un velo di incertezza sul suo immediato futuro agonistico, proprio nel momento di massima ascesa della sua carriera. Il forfait dall’allenamento di oggi, venerdì 26 settembre (il testo originale parlava di un venerdì 26 settembre, anche se la data attuale è diversa, manteniamo la coerenza con il testo fornito), riportato dal quotidiano spagnolo Marca, non fa che alimentare i timori sulla sua effettiva capacità di scendere in campo per il prossimo match. L’infortunio alla caviglia contro Baez. Il problema fisico è emerso nel corso del match di primo turno del torneo giapponese che vedeva opposto Alcaraz all’argentino Sebastián Báez. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

paura per alcaraz il numero 1 del mondo rischia lo stop a tokyo

© Thesocialpost.it - Paura per Alcaraz, il numero 1 del mondo rischia lo stop a Tokyo

In questa notizia si parla di: paura - alcaraz

Sinner ha paura di Alcaraz, stavolta lo ha ammesso: “Troppo bravo per me”

Alcaraz poteva diventare un wrestler, scelto il nome d’arte: “Avrebbe messo paura a tutti”

Subito in campo dopo il ritiro forzato dell’italiano a Cincinnati Ivan Ljubicic: "L’azzurro non ha paura di prendere decisioni Nessuno come lui e lo spagnolo. Io suo coach? Ci penserei». Sinner e Alcaraz, tempo di rivincita allo Us Open

paura alcaraz numero 1ATP Tokyo, Alcaraz paura e sollievo: battuto Baez nonostante la caviglia - 1 del mondo supera il primo turno a Tokyo nonostante la grande paura nel primo set, per un problema alla caviglia che sembrava potesse comprometterne il match ... Da ubitennis.com

paura alcaraz numero 1Alcaraz confessa: “Ho avuto paura dopo quel movimento della caviglia. È stata sfortuna” - Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Riporta ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Alcaraz Numero 1