Paura in zona Cirenaica | Seguita e minacciata

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 26 settembre 2025 – L’hanno seguita fin davanti al cancello di casa, minacciandola e insultandola, riprendendola anche con il cellulare, solo perché lei, poco prima, facendo un video, aveva ripreso uno di loro. Loro sono tre ragazzi, giovani e stranieri, molto probabilmente magrebini, che orbitano attorno alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, tra il parcheggio e il giardino Brevi. La vittima, invece, è una donna che vive a un passo dal luogo dell’aggressione verbale. Accaduta venerdì scorso, in Cirenaica, dopo mezzanotte e mezza. “Ragazzi, andate via”. Barista rimprovera un gruppo di giovani: pestato dal ’capetto’ La residente, che ha chiesto poi l’intervento della polizia, giunta sul posto, stava rincasando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura in zona Cirenaica: “Seguita e minacciata”

