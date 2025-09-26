Paura in Comune a Livorno | entra uomo armato di coltello e crea il caos Il sindaco lo fa desistere

Livorno, 26 settembre 2025 - Attimi di paura al Comune di Livorno, un uomo è entrato armato di coltello scatenando il caos all'interno del municipio. L'individuo, dopo aver spaccato alcune finestre e tagliato il Gonfalone storico si è poi rinchiuso nella sala destinata alle riunione della Giunta.  Accade nel primo pomeriggio di venerdì 26 settembre. Importante il dispiego di forze sia da parte della municipale che da parte dei carabinieri che sono tempestivamente intervenuti sul luogo vista la gravità della situazione. E' stato necessario anche l'intervento delle ambulanze che hanno prestato soccorso alla vicesindaca Libera Camici, rimasta ferita ad un dito a causa di un vetro rotto, incidente che tuttavia non le ha impedito di presenziare alla premiazione dei Centisti al teatro Goldoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

