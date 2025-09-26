Paura a Terrasini tre turisti trascinati al largo dalle onde salvati dalla guardia costiera
Un bagno in mare che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Paura ieri pomeriggio a Terrasini dove la guardia costiera ha soccorso vicino a La Praiola tre turisti - due uomini e una donna - che non riuscivano a tornare sulla terraferma per via della risacca e delle onde che, a ogni tentativo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
