Firenze, 26 settembre 2025 - Nel pomeriggio di giovedì 25 settembre le volanti della polizia sono intervenute in viale Guidoni, a Firenze, dopo la segnalazione di una rapina avvenuta presso un distributore di carburante. Secondo la ricostruzione degli agenti, un uomo di 33 anni avrebbe aggredito un settantunenne colpendolo al volto nel tentativo di sottrargli una carta di pagamento inserita nella colonnina. Poco dopo, avrebbe anche colpito e strattonato il figlio della vittima, un 45enne, al quale ha strappato dal collo una catenina con tre pendenti dopo avergli danneggiato il telefono. Paura sull’ambulanza, viene pugnalato alla schiena poi aggredisce i soccorritori Sul posto sarebbe arrivata anche una cittadina dominicana 26enne che, secondo le testimonianze, avrebbe rivolto minacce alle vittime prima di allontanarsi insieme al complice a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a Firenze, padre e figlio aggrediti e rapinati al distributore di benzina

