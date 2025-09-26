Patuelli a Fattore R | La Romagna è diventata la California d' Europa quel modello va aggiornato

“La Romagna è fatta di gente che ha gran voglia di lavorare, un grande entusiasmo e divertimento nel lavoro, tutte le mattine quando c’è l’alba c’è il gusto di lavorare con gente intelligente e dinamica. Diciamolo chiaro: la trasformazione della Romagna dagli anni 50 in poi è un miracolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Patuelli (ABI e Cassa di Ravenna) a Cesena per Fattore R: "La trasformazione della Romagna dagli anni 50 è un miracolo economico" - "La Romagna è fatta di gente che ha gran voglia di lavorare, un grande entusiasmo e divertimento nel lavoro, tutte le mattina quando c'è l'alba c'è il ...

