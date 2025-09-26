Patuelli a Fattore R | La Romagna è diventata la California d' Europa quel modello va aggiornato

"La Romagna è fatta di gente che ha gran voglia di lavorare, un grande entusiasmo e divertimento nel lavoro, tutte le mattine quando c'è l'alba c'è il gusto di lavorare con gente intelligente e dinamica. Diciamolo chiaro: la trasformazione della Romagna dagli anni 50 in poi è un miracolo.

Alla nona edizione di Fattore R anche il presidente Michele de Pascale e Antonio Patuelli

Al Teatro Bonci di Cesena venerdì 26 settembre dalle ore 9.00 il Premio Nobel Daron Acemoglu, Antonio Patuelli Presidente ABI, il Presidente Michele De Pascale, imprenditori, sindaci e esponenti delle associazioni di categoria.

