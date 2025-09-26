Pattinaggio di figura | Bianchi-Basile conquistano il secondo posto al Grand Prix Junior di Baku

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una notizia a dir poco meravigliosa dal Grand Prix Junior di Baku, città azera che sta ospitando la quinta tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. La coppia azzurra formata da Zoe Bianchi e Daniel Basile ha infatti conquistato ufficialmente la seconda posizione nella danza sul ghiaccio, regalando così all’Italia il primo piazzamento sul podio per questa edizione della rassegna itinerante. Prestazione solida per gli atleti seguiti da Valter Rizzo e Brunilde Bianchi, bravissimi a difendere senza patema alcuno la piazza già messa in ghiaccio nella rhythm dance, confezionando un free valutato 88. 🔗 Leggi su Oasport.it

pattinaggio di figura bianchi basile conquistano il secondo posto al grand prix junior di baku

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: Bianchi-Basile conquistano il secondo posto al Grand Prix Junior di Baku

In questa notizia si parla di: pattinaggio - figura

Pattinaggio di figura: pubblicata la lista degli iscritti per la gara di qualificazione olimpica. C’è una coppia italiana

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Varese

Pattinaggio di figura: cambia il team azzurro che prenderà parte alle qualificazioni olimpiche di Pechino

pattinaggio figura bianchi basilePattinaggio di figura: Bianchi-Basile conquistano il secondo posto al Grand Prix Junior di Baku - Arriva una notizia a dir poco meravigliosa dal Grand Prix Junior di Baku, città azera che sta ospitando la quinta tappa valida per il circuito ISU Grand ... Come scrive oasport.it

pattinaggio figura bianchi basilePattinaggio di figura: che debutto per Bianchi-Basile! Gli azzurri secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Baku - La danza sul ghiaccio italiana continua a dare importanti, se non importantissimi, segnali in ambito giovanile. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pattinaggio Figura Bianchi Basile