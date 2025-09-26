Pattinaggio di figura | Bianchi-Basile conquistano il secondo posto al Grand Prix Junior di Baku

Arriva una notizia a dir poco meravigliosa dal Grand Prix Junior di Baku, città azera che sta ospitando la quinta tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. La coppia azzurra formata da Zoe Bianchi e Daniel Basile ha infatti conquistato ufficialmente la seconda posizione nella danza sul ghiaccio, regalando così all’Italia il primo piazzamento sul podio per questa edizione della rassegna itinerante. Prestazione solida per gli atleti seguiti da Valter Rizzo e Brunilde Bianchi, bravissimi a difendere senza patema alcuno la piazza già messa in ghiaccio nella rhythm dance, confezionando un free valutato 88. 🔗 Leggi su Oasport.it

