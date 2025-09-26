Pattinaggio artistico | Ghilardi-Ambrosini ottimi quarti al Nebelhorn Trophy Gogolev trionfa in campo maschile
Segnali positivi da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. In un contesto iper competitivo la coppia italiana ha infatti strappato un prezioso quarto posto in occasione del Nebelhorn Trophy 2025, gara internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series e attualmente in scena sul ghiaccio di Oberstdorf. Gli azzurri, già al ridosso della top 3 dopo lo short, nello specifico hanno commesso una sola sbavatura di rilievo, arrivata nel salchow in parallelo ruotato solo doppio, ben comportandosi invece nel resto degli elementi del layout, salti lanciati compresi, affrontati con buona sicurezza e qualità tanto da raccogliere 126. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico
Pattinaggio su ghiacchio, Ghilardi-Ambrosini bronzo al Grand Prix - Si è chiusa con il terzo posto l’avventura della coppia d’artistico delle Fiamme Azzurre nel Grand Prix di pattinaggio su ... Secondo ecodibergamo.it
Grand Prix in Cina, brilla l’argento di Ghilardi e Ambrosini - Nella quarta prova del Grand Prix di figura a Chongqing, la coppia delle Fiamme Azzurre (di base all’Ice Lab di Bergamo, lei è di Pedrengo) chiude seconda, battuta ... Da ecodibergamo.it