Segnali positivi da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. In un contesto iper competitivo la coppia italiana ha infatti strappato un prezioso quarto posto in occasione del Nebelhorn Trophy 2025, gara internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series e attualmente in scena sul ghiaccio di Oberstdorf. Gli azzurri, già al ridosso della top 3 dopo lo short, nello specifico hanno commesso una sola sbavatura di rilievo, arrivata nel salchow in parallelo ruotato solo doppio, ben comportandosi invece nel resto degli elementi del layout, salti lanciati compresi, affrontati con buona sicurezza e qualità tanto da raccogliere 126. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini ottimi quarti al Nebelhorn Trophy, Gogolev trionfa in campo maschile