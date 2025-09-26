Pattinaggio artistico | doppietta azzurra con Gutmann e Pezzetta nello short al Nepela Memorial secondo Grassl

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno-due Italia a Bratislava. La prima giornata di competizioni valida per il Nepela Memorial, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026, si è aperta con una promettente doppietta azzurra, segnata da Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta, al momento prima e seconda al termine del segmento breve. Da un lato la trentina si è rivelata la migliore nelle components, dall’altro invece l’altoatesina ha fatto registrare un punteggio superiore sul lato tecnico. Dietro, tutte le altre. Ma andiamo con ordine: Gutmann si è resa artefice di un programma estremamente fluido in cui ha unito qualità e precisione nei salti e nelle trottole: davvero ottima in tal senso la combinazione triplo toelooptriplo toeloop, elemento che ha preceduto un doppio axel magicamente incastrato nella coreografia (“ La Legge Di Lidia Poët ” il tema), per poi chiudere con il triplo lutz collocato in zona bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it

pattinaggio artistico doppietta azzurra con gutmann e pezzetta nello short al nepela memorial secondo grassl

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: doppietta azzurra con Gutmann e Pezzetta nello short al Nepela Memorial, secondo Grassl

In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso e Altieri Degrassi dettano il passo dopo la style Solo Dance agli Italiani

Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia. Fiori e Sasso guidano gli azzurri

Pattinaggio artistico: Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie al Grand Prix Junior di Ankara e volano in finale

pattinaggio artistico doppietta azzurraPattinaggio di figura: che debutto per Bianchi-Basile! Gli azzurri secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Baku - La danza sul ghiaccio italiana continua a dare importanti, se non importantissimi, segnali in ambito giovanile. oasport.it scrive

Pattinaggio di figura: al Lombardia Trophy tante stelle azzurre già in luce, Conti-Macii dominano la scena - L'edizione 2025 dello storico appuntamento all'Icelab di Bergamo vede anche Lara Naki Gutmann solida quinta nel singolo femminile, Nikolaj Memola sul podio di quello maschile ... Come scrive neveitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Pattinaggio Artistico Doppietta Azzurra