Uno-due Italia a Bratislava. La prima giornata di competizioni valida per il Nepela Memorial, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026, si è aperta con una promettente doppietta azzurra, segnata da Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta, al momento prima e seconda al termine del segmento breve. Da un lato la trentina si è rivelata la migliore nelle components, dall’altro invece l’altoatesina ha fatto registrare un punteggio superiore sul lato tecnico. Dietro, tutte le altre. Ma andiamo con ordine: Gutmann si è resa artefice di un programma estremamente fluido in cui ha unito qualità e precisione nei salti e nelle trottole: davvero ottima in tal senso la combinazione triplo toelooptriplo toeloop, elemento che ha preceduto un doppio axel magicamente incastrato nella coreografia (“ La Legge Di Lidia Poët ” il tema), per poi chiudere con il triplo lutz collocato in zona bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: doppietta azzurra con Gutmann e Pezzetta nello short al Nepela Memorial, secondo Grassl