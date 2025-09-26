Pattinaggio artistico | doppietta azzurra con Gutmann e Pezzetta nello short al Nepela Memorial secondo Grassl
Uno-due Italia a Bratislava. La prima giornata di competizioni valida per il Nepela Memorial, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026, si è aperta con una promettente doppietta azzurra, segnata da Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta, al momento prima e seconda al termine del segmento breve. Da un lato la trentina si è rivelata la migliore nelle components, dall’altro invece l’altoatesina ha fatto registrare un punteggio superiore sul lato tecnico. Dietro, tutte le altre. Ma andiamo con ordine: Gutmann si è resa artefice di un programma estremamente fluido in cui ha unito qualità e precisione nei salti e nelle trottole: davvero ottima in tal senso la combinazione triplo toelooptriplo toeloop, elemento che ha preceduto un doppio axel magicamente incastrato nella coreografia (“ La Legge Di Lidia Poët ” il tema), per poi chiudere con il triplo lutz collocato in zona bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pattinaggio di figura: che debutto per Bianchi-Basile! Gli azzurri secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Baku - La danza sul ghiaccio italiana continua a dare importanti, se non importantissimi, segnali in ambito giovanile. oasport.it scrive
Pattinaggio di figura: al Lombardia Trophy tante stelle azzurre già in luce, Conti-Macii dominano la scena - L'edizione 2025 dello storico appuntamento all'Icelab di Bergamo vede anche Lara Naki Gutmann solida quinta nel singolo femminile, Nikolaj Memola sul podio di quello maschile ... Come scrive neveitalia.it