Pattinaggio Ambra Morolli e Caterina Leardini rappresentano l' Emilia Romagna al Trofeo Coni

Grande orgoglio per il Pattinaggio Riccione con la partecipazione al Trofeo Coni 2025, dal 28 settembre al 1° ottobre a Lignano Sabbiadoro, di due atlete della sezione artistica: Ambra Morolli e Caterina Leardini rappresenteranno la regione Emilia Romagna, dopo aver ottenuto il podio al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

