Nel 2006, una rivelazione scioccante ha fatto scalpore in tutto il mondo: una psicologa infantile di 62 anni era appena diventata madre, entrando nella storia come la donna più anziana del Regno Unito ad aver partorito. La sua storia ha scatenato accese polemiche. Si è trattato di un trionfo della scienza o di una scommessa azzardata? Critici e sostenitori si sono scontrati, ma una cosa era certa: il suo percorso era tutt’altro che ordinario. Ora, a distanza di anni, è emersa una notizia devastante. una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Nel 2006, i media furono inondati di immagini di una donna di 62 anni che cullava un neonato. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Patricia Rashbrook: la mamma più anziana del Regno Unito