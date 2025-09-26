Pastore morso da un lupo sulle alture di Usseaux stava cercando di salvare una delle sue pecore

Torinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre 2025 un pastore che stava conducendo il suo gregge di pecore a Pian dell'Alpe, sul territorio comunale di Usseaux, è stato morso a una gamba da un lupo mentre tentava di salvare uno dei suoi animali, che il predatore stava cercando di mangiare. In soccorso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pastore - morso

pastore morso lupo alturePastore morso da un lupo sulle alture di Usseaux, stava cercando di salvare una delle sue pecore - L'animale selvatico, poi messo in fuga insieme al suo branco dal cane pastore, l'ha percepita come un'aggressione e si è difeso ... Lo riporta torinotoday.it

A Usseaux un pastore è stato morso a una gamba da un lupo, voleva difendere il suo gregge - USSEAUX – A denunciare quanto accaduto è l’associazione dei margari Adialpi: un allevatore è rimasto ferito dopo essere stato aggredito e morso a una gamba da una lupo mentre cercava di difendere le p ... Da quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Pastore Morso Lupo Alture