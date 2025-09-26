Pastore morso da un lupo sulle alture di Usseaux stava cercando di salvare una delle sue pecore

Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre 2025 un pastore che stava conducendo il suo gregge di pecore a Pian dell'Alpe, sul territorio comunale di Usseaux, è stato morso a una gamba da un lupo mentre tentava di salvare uno dei suoi animali, che il predatore stava cercando di mangiare. In soccorso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

