passione diego m lo stile iconico di una famiglia

DIEGO M. Un brand italiano che ha fatto della dimensione familiare la sua forza e della passione la sua cifra stilistica. Fondato da Diego Mazzi insieme alla moglie Manuela Bortolameolli, DIEGO M è oggi un punto di riferimento internazionale per chi cerca capi outerwear sofisticati, glamour e contemporanei, capaci di coniugare stile, funzionalità e ricerca. Ogni capo nasce dall’amore e dall’esperienza quotidiana: l’abito pensato per vivere la vita reale, accompagnare i gesti, dare sicurezza e bellezza a chi lo sceglie. Non è un caso se i modelli DIEGO M riescono a unire sartorialità e comfort, rigore e morbidezza: sono frutto di uno sguardo che sa cosa serve davvero a una donna dinamica e contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

